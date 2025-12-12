Музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино

Необычный эксперимент шведского блогера и музыканта Маттиаса Кранца привлек внимание миллионов зрителей. Кранц заказал осьминога с португальского рыболовного завода, чтобы научить его играть на пианино, пишет The Washington Post.

Изначально Кранц рассчитывал добиться невозможного: чтобы осьминог сыграл мелодию «Under the Sea» и даже тему из фильма «Челюсти». По словам блогера, осьминоги — одни из самых перспективных «учеников» благодаря восьми конечностям, способным действовать независимо.

Однако обучение оказалось куда сложнее, чем он ожидал. В течение нескольких месяцев Кранц выстраивал доверие с животным, придумывал для него задания и создавал специальные музыкальные устройства.

Первым тестом стало снятие пластиковой крышки с банки с лакомством. Затем — эксперимент с 3D-печатной клавишей, которую осьминог вскоре начал нажимать в обмен на еду. Позже блогер собрал подводное 15-клавишное пианино. Реакция осьминога была неожиданной: вместо того чтобы играть, тот просто сидел на инструменте. После серии попыток мотивировать питомца — от подводного динамика до визуальных символов — Кранц заметил, что морской житель реагирует только на движение.

Это привело к новой методике: блогер стал шевелить нужные клавиши с помощью рыболовной проволоки. Прорыв случился не сразу. Через неделю осьминог смог играть две ноты подряд, через две — пару нот одновременно, но позже развитие остановилось. Питомец отвлекался, сбегал из аквариума, прятал камеру и даже пытался разобрать инструмент.

Лишь «крабовый лифт» — акриловая трубка, в которую помещалось любимое лакомство — снова вернул мотивацию. В середине августа Кранц начал играть гитарные аккорды одновременно с движением клавиш, превращая занятия в своеобразные дуэты.Хотя осьминог так и не научился стабильно попадать в нужные ноты, он мог воспроизвести часть простых мелодий, включая «Baby Shark».

Морские биологи отмечают: осьминог вряд ли понимал, что играет музыку — его мотивировала исключительно еда.

