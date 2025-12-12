На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино

The Washington Post: блогер спас осьминога и научил играть на пианино
true
true
true
close
mattiasyoutube/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Необычный эксперимент шведского блогера и музыканта Маттиаса Кранца привлек внимание миллионов зрителей. Кранц заказал осьминога с португальского рыболовного завода, чтобы научить его играть на пианино, пишет The Washington Post.

Изначально Кранц рассчитывал добиться невозможного: чтобы осьминог сыграл мелодию «Under the Sea» и даже тему из фильма «Челюсти». По словам блогера, осьминоги — одни из самых перспективных «учеников» благодаря восьми конечностям, способным действовать независимо.
Однако обучение оказалось куда сложнее, чем он ожидал. В течение нескольких месяцев Кранц выстраивал доверие с животным, придумывал для него задания и создавал специальные музыкальные устройства.

Первым тестом стало снятие пластиковой крышки с банки с лакомством. Затем — эксперимент с 3D-печатной клавишей, которую осьминог вскоре начал нажимать в обмен на еду. Позже блогер собрал подводное 15-клавишное пианино. Реакция осьминога была неожиданной: вместо того чтобы играть, тот просто сидел на инструменте. После серии попыток мотивировать питомца — от подводного динамика до визуальных символов — Кранц заметил, что морской житель реагирует только на движение.

Это привело к новой методике: блогер стал шевелить нужные клавиши с помощью рыболовной проволоки. Прорыв случился не сразу. Через неделю осьминог смог играть две ноты подряд, через две — пару нот одновременно, но позже развитие остановилось. Питомец отвлекался, сбегал из аквариума, прятал камеру и даже пытался разобрать инструмент.

Лишь «крабовый лифт» — акриловая трубка, в которую помещалось любимое лакомство — снова вернул мотивацию. В середине августа Кранц начал играть гитарные аккорды одновременно с движением клавиш, превращая занятия в своеобразные дуэты.Хотя осьминог так и не научился стабильно попадать в нужные ноты, он мог воспроизвести часть простых мелодий, включая «Baby Shark».

Морские биологи отмечают: осьминог вряд ли понимал, что играет музыку — его мотивировала исключительно еда.

Ранее осьминог вцепился в шестилетнего мальчика и нанес ему травму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами