«Еще живой»: Лукашенко рассказал делегации США о своем самочувствии

Принимая американскую делегацию в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос одного из членов делегации, как он поживает, ответил: «еще живой». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

На видеозаписи, опубликованной на странице, видно, как перед началом встречи белорусский лидер тепло приветствует членов делегации, один из которых на русском языке с акцентом спрашивает президента, как его дела.

12 декабря стало известно, что Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом. Встреча прошла за закрытыми дверьми. Ожидается, что переговоры будут идти два дня — 12 и 13 декабря.

До этого Лукашенко назвал «запредельными» идеи по разрыву контактов западных стран с Москвой и Минском. Белорусский лидер привел в качестве примера инициативу о демонтаже железнодорожных путей, ведущих в Россию. В связи с чем он задал вопрос о посещении психиатра коллегами из западных стран. Лукашенко также уточнил, что ветка железнодорожный путей «никому не мешает», и необходимость ее разбирать ему совершенно непонятна.

9 декабря в Генштабе Белоруссии сравнили современную политическую обстановку в стране с июнем 1941 года. Первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обострение ситуации провоцирует ряд факторов, в числе которых преобладание непонятных претензий стран друг к другу.

Ранее Лукашенко положительно высказался о действиях Трампа.