Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Ашхабаде заявил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности турецкой стороны принимать у себя переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера

В заявлении говорится, что Анкара «внимательно следит за переговорным процессом по прекращению войны», и что в этом контексте Турция «готова принимать у себя переговоры в любом формате».

Переговоры между президентами прошли в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию официального нейтралитета Туркменистана.

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась в сентябре в Китае, во время саммита ШОС. В конце ноября лидеры общались по телефону и обсуждали ситуацию вокруг Украины, включая предложения США по мирному разрешению конфликта.

Ранее Путин встретился с президентом Ирана.