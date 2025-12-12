На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине

Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принимать переговоры по Украине
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Ашхабаде заявил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности турецкой стороны принимать у себя переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера

В заявлении говорится, что Анкара «внимательно следит за переговорным процессом по прекращению войны», и что в этом контексте Турция «готова принимать у себя переговоры в любом формате».

Переговоры между президентами прошли в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию официального нейтралитета Туркменистана.

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась в сентябре в Китае, во время саммита ШОС. В конце ноября лидеры общались по телефону и обсуждали ситуацию вокруг Украины, включая предложения США по мирному разрешению конфликта.

Ранее Путин встретился с президентом Ирана.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами