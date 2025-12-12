От Солнца оторвался крупный протуберанец

Крупный протуберанец оторвался от Солнца. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На то, чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад на Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса X продолжительностью 15 минут. Ее зафиксировали в группе пятен 4298.

Солнечная вспышка — взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Она порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей. В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Такие взрывы большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.

Ранее на видео сняли отрыв «царя-протуберанца» от Солнца.