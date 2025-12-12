На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, почему ЦБ подал иск к Euroclear

Политолог Минченко назвал иск ЦБ к Euroclear зеркальным ответом на подлости ЕС
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Иск Центрального банка России к депозитарию Euroclear будет расцениваться как зеркальный ответ на подлые действия Европейского союза. Об этом сообщил NEWS.ru политолог Евгений Минченко.

«Получается, сначала выносится решение российских судов, а потом будут, по сути дела, это решение использовать как основание для изъятия уже зарубежных активов», — сказал он.

Политолог пояснил, что на основе решения суда уже ЦБ может изымать всю собственность бельгийских и европейских компаний. Таким образом Центробанк предупреждает Euroclear о готовности к зеркальным мерам.

До этого сообщалось, что Банк России намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Ранее Минфин Бельгии отказался комментировать иск Банка России к Euroclear.

