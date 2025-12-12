На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Петербурге прекратил дело о возврате квартиры по «схеме Долиной»

В Петербурге суд впервые прекратил дело о возврате квартиры по «схеме Долиной»
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге суд вынес решение о прекращении гражданского иска о возврате квартиры, которую прежняя собственница продала под воздействием мошенников. Продавец и покупатель договорились о мировом соглашении, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«В Санкт-Петербурге суд впервые прекратил производство по иску продавца квартиры к покупателю по широко обсуждаемой схеме. В ходе разбирательства между сторонами 11 декабря заключено мировое соглашение. Производство по делу прекращено. Определение подлежит немедленному исполнению», — отмечается в Telegram-канале.

Сообщается, что в июле 2024 года истец, Маргарита, продала ответчику, Константину, свою квартиру за 5 млн руб. Впоследствии выяснилось, что женщина стала участницей мошеннической схемы и действовала по указанию неизвестных лиц, которые с апреля по август того же года связывались с ней, представляясь сотрудниками МВД, Центробанка и ФССП. Она приняла решение срочно продать жилье и передать им полученную сумму под предлогом «сохранения денежных средств». 17 августа 2024 года Маргарита обратилась в полицию с заявлением, а в ноябре того же года подала в суд иск о признании сделки купли-продажи недействительной.

В ходе разбирательства стороны договорились о взаимном расторжении договора. Маргарита обязалась вернуть Константину полученные за квартиру деньги с помощью безотзывного покрытого аккредитива, открытого ею в пользу ответчика. Этот аккредитив действует до апреля 2026 года, и его раскрытие (исполнение) наступит при утверждении судом мирового соглашения. В свою очередь ответчик обязуется освободить квартиру и передать ее истцу по передаточному акту. Ключи от квартиры должны быть переданы одновременно с подписанием этого акта.

Ранее в России появились первые мстители за «эффект Долиной».

