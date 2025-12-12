Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне в Европе говорят о стремлении альянса к подобному развитию событий, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Свое мнение он высказал в социальной сети X.

«Мы вас предупреждали, что это произойдет. Венгерские консерваторы предвидели это безумие. Я не знаю, сколько раз вам было сказано, что военная коалиция хочет войны», — написал он.

При этом Кошкович призвал остановить тех, кто способствует эскалации.

Накануне генсек заявил, что НАТО нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности Москвы «как угодно» зафиксировать положение о том, что Россия не собирается нападать на европейские страны. Глава государства назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на Европу. По его словам, Москва готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее генсек НАТО призвал «проверить Путина» на желание мира.