В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о референдуме по территориям

Идея украинского президента Владимира Зеленского о референдуме по территориям является необоснованным условием. Об этом Life.ru заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

По словам парламентария, у Киева нет оснований диктовать свои условия. Он вспомнил, как еще в 2014 году с Украиной были подписаны Минские соглашения.

«И что, они их подписали? Подписали. Что их тут же нарушили? Они в течение 10 лет разрушали Донбасс, бомбили его города, села. Это будет то же самое, повторение», — сказал Джабаров.

Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее помощник Путина ответил на идею провести референдум по территориальному вопросу.