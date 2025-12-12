«Феминистка, но по-своему»: Меркель рассказала о гендерной несправедливости в Германии

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала гендерный дисбаланс в современной политической ситуации Германии. Об этом политик рассказала в интервью журналу Stern.

«Когда видишь некоторые фотографии из коалиционного комитета, радуешься, что существует (глава Минтруда ФРГ – прим. ред.) Бербель Бас», - отметила бывший канцлер.

В ходе интервью Меркель призналась, что она «феминистка, но по-своему».

«Я всегда полагалась на сотрудничество с мужчинами, и все же должна сказать: чем дольше я была у власти и чем дольше занималась политикой, тем больше я осознавала, что статья 3 Основного закона - о равенстве мужчин и женщин - не будет реализована без дополнительных действий и поступков», — подчеркнула Меркель.

Как отмечается, Бас - единственная женщина в коалиционном комитете Германии, куда также входит канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) и вице-канцлер, глава Минфина Ларс Клингбайль (СДПГ). При этом Меркель сослалась на третью статью Основного закона Германии, закрепляющую равенство мужчин и женщин.

