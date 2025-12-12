МРОТ в 2026 году почти на треть превысит прожиточный минимум

Медведев: МРОТ в 2026 году будет на треть выше прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году превысит 27 тыс. рублей, что почти на треть больше действующего прожиточного минимума. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Очевидно, что на этом нельзя останавливаться, мы продолжим заниматься этой темой: и в рамках уже принятых решений, и в рамках анализа того, что будет происходить», — сказал он в ходе заседания Генсовета «Единой России».

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2026 года в России вырастет ряд социальных выплат, в том числе и МРОТ. Депутат уточнила, что со следующего года размер минимальной заработной платы составит 27 093 рублей. Кроме того, с 1 января на 7,6% будет проиндексирована страховая пенсия — ее получателями являются более 38 миллионов граждан РФ.

В Госдуме предложили установить минимальную пенсию на уровне 50 тыс. рублей. Парламентарии выразили уверенность, что с этой суммой российские пенсионеры смогут оставаться участниками социально-экономической жизни страны.

Ранее был назван размер зарплаты, необходимой для пенсии в 45 тыс. рублей.