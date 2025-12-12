На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вьетнам вдвое повысит штрафы за просроченную визу

С 15 декабря власти Вьетнама вдвое увеличивают максимальный штраф за просроченную визу для иностранных граждан, доведя его до 40 млн донгов ($1,5 тыс.). Об этом сообщает издание Viet Nam News.

Новый порядок, введенный правительственным распоряжением, заменяет собой предыдущий декрет, принятый в 2021 году. Ранее максимальный штраф составлял 20 млн донгов, что в два раза меньше нынешнего. Теперь сумма штрафа будет варьироваться в зависимости от продолжительности нарушения визового режима.

За незначительное превышение срока пребывания (до 16 дней) штрафы останутся в диапазоне от 500 тыс. до 2 млн донгов (от $19 до $76). Однако, за более длительные нарушения санкции значительно возрастут.

Просрочка от 16 до 30 дней повлечет за собой штраф от 5 до 10 млн донгов ($190-$380), а превышение срока пребывания от 30 до 60 дней может обойтись в сумму до 15 млн донгов ($570). За просрочку от 60 до 90 дней предусмотрен штраф до 20 млн донгов ($760), а за превышение срока пребывания до шести месяцев – до 25 млн донгов ($950).

Иностранцы, незаконно находящиеся на территории Вьетнама от полугода до года, могут быть оштрафованы на сумму до 30 млн донгов ($1140), в то время как нарушители, остающиеся в стране нелегально год и более, рискуют получить штраф в размере до 40 млн донгов.

Власти Вьетнама получают право депортировать иностранцев, допустивших просрочку визы на 16 и более дней, при этом решение будет приниматься индивидуально, с учетом обстоятельств и тяжести нарушения. Помимо депортации, нарушителям может быть запрещен въезд в страну в будущем.

Также вьетнамские власти напомнили отелям, работодателям и другим организациям, принимающим иностранцев, об их обязанности проверять законность пребывания иностранных граждан и сообщать в полицию о любых подозрениях на нарушение визового режима. Несоблюдение этого правила может привести к штрафным санкциям для принимающей стороны.

Гражданам Вьетнама рекомендуется сообщать в местную полицию о случаях незаконного проживания иностранцев или подозрениях в нарушении иммиграционного законодательства.

Ранее туристы из России застряли на мосту во Вьетнаме в шторм.

