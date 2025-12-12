На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор экс-министру ЖКХ Свердловской области по делу о взятке

РИА: суд дал пять лет условно экс-министру ЖКХ Свердловской области Смирнову
true
true
true
close
Антон Буценко/РИА Новости

В Свердловской области суд приговорил к пяти годам условно бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства региона Николая Смирнова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет», — сказала судья.

Также экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 4 миллионов 410 тысяч рублей.

О задержании Смирнова сообщалось в начале этого года.

Незадолго до этого Смирнов покинул пост министра ЖКХ и энергетики Свердловской области по собственному желанию. Он был на должности с 2011 года. Дольше него — с 2009 года — в правительстве региона работает только министр спорта Леонид Рапопорт.

Также первого замминистра свердловского ЖКХ Игоря Чикризова задержали в августе прошлого года.

Ранее бывшего замминистра ЖКХ республики Алтай арестовали по делу о взятках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами