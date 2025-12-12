Суд вынес приговор экс-министру ЖКХ Свердловской области по делу о взятке

В Свердловской области суд приговорил к пяти годам условно бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства региона Николая Смирнова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет», — сказала судья.

Также экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 4 миллионов 410 тысяч рублей.

О задержании Смирнова сообщалось в начале этого года.

Незадолго до этого Смирнов покинул пост министра ЖКХ и энергетики Свердловской области по собственному желанию. Он был на должности с 2011 года. Дольше него — с 2009 года — в правительстве региона работает только министр спорта Леонид Рапопорт.

Также первого замминистра свердловского ЖКХ Игоря Чикризова задержали в августе прошлого года.

Ранее бывшего замминистра ЖКХ республики Алтай арестовали по делу о взятках.