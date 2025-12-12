На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лыжница Степанова объяснила решение не подавать заявку на нейтральный статус

Лыжница Степанова: я гражданка России, мне нечего стыдиться
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова заявила в своем Telegram-канале, что не намерена подавать заявку на нейтральный статус.

«Подавать заявку на «присвоение статуса нейтрального атлета» в FIS я не буду. Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться. Свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю. Вернусь на международную арену именно «с государственным флагом», — написала Степанова.

11 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов до всех международных соревнований, а не только до квалификационных стартов на Олимпиаду-2026.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее шведская биатлонистка выступила против участия россиян в Олимпиаде.

Зимние виды спорта
