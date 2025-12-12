На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР экс-сотрудницу МЧС осудили за шпионаж

Суд в ЛНР приговорил экс-сотрудницу МЧС к 10,5 года колонии за шпионаж
true
true
true

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил экс-сотрудницу регионального МЧС к 10,5 года колонии общего режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года обвиняемая, работавшая радиотелефонисткой государственной пожарно-спасательной части МЧС ЛНР, «сформировала устойчивую позицию непринятия» целей и задач специальной военной операции. Через мессенджер она установила контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передала ему сведения военного характера.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Суд признал женщину виновной.

27 ноября в ЛНР задержали местного жителя по подозрению в шпионаже для украинских спецслужб. По данным ФСБ, житель Свердловска в ЛНР собирал и передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

24 ноября в Херсонской области вынесли приговор шпиону, работавшему на украинские спецслужбы. Судом установлено, что в сентябре–октябре 2023 года он добровольно собирал данные о передвижении российской техники и военных на территории региона. Эту информацию обвиняемый передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее россиянина осудили за подготовку атаки дрона на самолеты во Внуково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами