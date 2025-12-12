В ЛНР экс-сотрудницу МЧС осудили за шпионаж

Суд в ЛНР приговорил экс-сотрудницу МЧС к 10,5 года колонии за шпионаж

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил экс-сотрудницу регионального МЧС к 10,5 года колонии общего режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года обвиняемая, работавшая радиотелефонисткой государственной пожарно-спасательной части МЧС ЛНР, «сформировала устойчивую позицию непринятия» целей и задач специальной военной операции. Через мессенджер она установила контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передала ему сведения военного характера.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Суд признал женщину виновной.

27 ноября в ЛНР задержали местного жителя по подозрению в шпионаже для украинских спецслужб. По данным ФСБ, житель Свердловска в ЛНР собирал и передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

24 ноября в Херсонской области вынесли приговор шпиону, работавшему на украинские спецслужбы. Судом установлено, что в сентябре–октябре 2023 года он добровольно собирал данные о передвижении российской техники и военных на территории региона. Эту информацию обвиняемый передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее россиянина осудили за подготовку атаки дрона на самолеты во Внуково.