Россиянин облил горючим свою мать и малолетнего сына, а затем попытался их сжечь

В Тверской области мужчина пытался сжечь свою мать и малолетнего сына

В Тверской области арестовали мужчину, который пытался сжечь свою мать и малолетнего сына. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 11 декабря в жилище на улице Новой в городе Нелидово. Предварительно, в ходе ссоры 33-летний мужчина облил свою мать, малолетнего сына и окружающую обстановку горючим, а затем попытался поджечь их с помощью зажигалки, однако та оказалась неисправна. Злоумышленник не смог совершить задуманное по независящим от него причинам.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 УК РФ. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

