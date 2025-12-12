На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин облил горючим свою мать и малолетнего сына, а затем попытался их сжечь

В Тверской области мужчина пытался сжечь свою мать и малолетнего сына
В Тверской области арестовали мужчину, который пытался сжечь свою мать и малолетнего сына. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 11 декабря в жилище на улице Новой в городе Нелидово. Предварительно, в ходе ссоры 33-летний мужчина облил свою мать, малолетнего сына и окружающую обстановку горючим, а затем попытался поджечь их с помощью зажигалки, однако та оказалась неисправна. Злоумышленник не смог совершить задуманное по независящим от него причинам.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 УК РФ. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Ранее россиянка отомстила за подругу и сожгла дом ее бывшей свекрови.

