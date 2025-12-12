SHOT: ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в район Купянска Харьковской области 300 наемников из Бразилии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«По указанию киевского командования бразильский легион прибыл в Купянский район, чтобы попытаться отбить хотя бы крупицу территории города у российской армии», — говорится в публикации.

Подразделение перед атакой расположилось в районе сел Соболевка и Мировое (Московка), но попало под удары российских авиабомб ФАБ-500, в результате чего потери наемников составили до 40 человек.

Позже ВС России отразили несколько контратак украинских войск, которые пытались зайти на окраины Купянска.

11 декабря сообщалось, что солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные в район населенного пункта для информационных операций, жалуются на нехватку продовольствия и медикаментов и угрожают командиру.

Радиоперехваты указывают, что операция под Купянском оказалась неудачной: военнослужащие оказались в окружении и лишились провизии. Сообщается, что трудности с логистикой и материально-техническим обеспечением стали одной из причин напряженности среди личного состава.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки ВСУ.