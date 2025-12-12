В Госдуме оценили поступок мужчины, схватившего блогершу в метро Москвы за ягодицы

Мужчина, схвативший за ягодицы блогершу Ксению Карпову в московском метрополитене, пока она снимала видеоролик, должен понести наказание. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Пока о задержании мужчины данных нет, зато полиция оштрафовала саму жертву.

«Думаю, что слово «справедливость» применительно к этой истории просто неуместно. Молодой человек как минимум должен подвергнуться административному взысканию, то есть заплатить штраф за домогательство, в этом сомнений у меня нет никаких.

Что же касается девушки, то на ее месте я бы просто подумала, а стоит ли в общественном месте, где люди спешат на работу, кто-то с работы усталый, кто-то с маленькими детьми в такой вызывающей короткой юбке, с ярчайшим макияжем, совершая телодвижения, вести эту видеосъемку. Там, где общественное место, есть правила приличия, есть правила поведения. Поэтому, да, девушка, конечно, в данном случае ничего не нарушила. Она нарушила только норму общественной морали», — сказала она.

10 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что прохожий схватил Карпову за ягодицы, пока она снимала видео в московском метро. Убежав, он прокричал: «В полицию пойдешь?». После этого девушка выложила видеоролик в соцсети и написала на неизвестного заявление.

11 декабря стало известно, что ее саму вызвали в полицию и завели дело уже против нее. В документах было указано, что она, находясь на платформе, мешала прохожим и этим нарушила закон. Кроме того, указано, что сотрудники метрополитена якобы просили девушку не вести съемку и уйти, но, по ее словам, к ним никто не подходил. В итоге саму Карпову оштрафовали на 25 тысяч рублей, а ее подругу — на 20 тысяч.

До этого девушка рассказывала «Газете.Ru», что не собирается «портить жизнь» молодому человеку — ей будет достаточно извинений, чтобы закрыть дело.

Ранее мужчину, пнувшего девушку в Москве за отказ в знакомстве, отправили в тюрьму.