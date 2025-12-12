На Западе обратили внимание на то, что Киев не может назначить людей на ключевые посты

У украинских властей нет активных кандидатов на вакантные должности министров энергетики и юстиции после отставки Светланы Гринчук и Германа Галущенко из-за коррупционного скандала. Также не назначен новый глава Офиса президента Украины после увольнения с этого поста Александра Ермака, пишет издание Reuters.

Эксперты, официальные лица и законодатели заявили СМИ, что кандидаты на эти должности либо «были отклонены из-за потенциального конфликта интересов», либо отказались от должности, так как опасались «применения всей силы закона в случае малейшей оплошности на своем посту». Также последние решили, что «не смогут должным образом работать, когда у президента так много власти».

«Большинство из тех, кто хочет работать в энергетике, видят себя в качестве следующего члена организованной преступной группировки, который будет делать то же самое, но не будет пойман. Сейчас ситуация не позволяет этого делать, и, честно говоря, я не завидую тем людям, которые отвечают за поиск министра», — отметил глава Центра энергетических исследований в Киеве Александр Харченко.

Один из источников Reuters заявил, что замену Гринчуку планировалось быстро найти, но «все застопорилось» после того, как четыре потенциальных кандидатов либо отказались занять одну из должностей, либо были признаны непригодными для нее. Другой источник издания заявил, что на данный момент «кандидатов нет».

Старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Елена Прокопенко отметила, что амбициозных и высококвалифицированных кандидатов на высшие посты, вероятно, обескураживает то, что «Зеленский полагается на узкий круг союзников».

«Для тех, у кого нет веских причин вступать в правительство, это становится все менее прибыльным. Для тех, у кого есть репутация и кто отличается высокой честностью и добрым именем, это не слишком интересно, потому что они знают, что вряд ли будут иметь какое-то влияние на ключевые решения», — подчеркнула она.

Также член оппозиционной партии «Голос» Андрей Осадчук подчеркнул, что «многие порядочные люди просто не готовы участвовать в этом политическом борделе».

При этом издание отмечает, что выбор Зеленским новых министров может оказать «значительное влияние на внутреннюю политику страны».

В ноябре 2025 года в отставку подали министр энергетики Украины Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко, ранее также занимавший должность министра энергетики. Причиной отставок стал скандал, связанный с расследованием о коррупции в сфере энергетики, о котором 10 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе, главным фигурантом которой стал бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, уехавший из Украины.

В конце ноября 2025 года в отставку подал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее в офисе Зеленского назвали одно из условий для прекращения украинского конфликта.