В России стартовали предпродажи автомобилей «Атом»

В России объявлен старт предпродаж электромобилей «Атом». Об этом сообщает официальный канал ПАО «КамАЗ».

«Старт предпродаж приурочен к важному производственному достижению. В конце ноября 2025 года в Москве была завершена сборка первого автомобиля серии PT», — сообщает канал.

По размерам электрокар сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

До этого стало известно, что отечественный электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.

