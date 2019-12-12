Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений

Продюсер Харви Вайнштейн и его обанкротившаяся киностудии выплатят $25 млн более чем 30 предполагаемым жертвам домогательств с его стороны, передает The New York Times.

Конфликт с обвинительницами был урегулирован в досудебном порядке. Выплаты осуществят страховые компании, представляющие Weinstein Company. В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.

При этом остаются обвинительницы, которые не согласились на досудебное урегулирование конфликта.

Более 80 женщин с конца 2017 года заявили о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна . Продюсе в мае 2018-го сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в $1 млн.

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