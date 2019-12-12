Билан оправдался за отказ поехать на концерт звезд «Евровидения»

Поп-исполнитель Дима Билан объяснил свой отказ выступать на концерте звезд «Евровидения» в Амстердаме.

У себя в Instagram он высказал сомнение, что концерт имеет отношение к официальным концертам самого «Евровидения». Билан указал на то, что концерт сборный и в нем нет грифа «все победители Евровидения», однако организаторы ввели его в заблуждение, заявив, что в лайнапе будут только лауреаты, а после прислав не те афиши, которые сейчас распространяют в соцсетях. «15 ноября цивилизованно предложил организаторам обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Тем более уже тогда на чаше весов был благотворительный вечер 15-го декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор», — написал Билан, добавив, что не страдает синдромом недооцененности и готов выступать перед поклонниками хоть со сломанными ногами.

Дима Билан занял первое место на «Евровидении» в 2008 году. В концерте, от которого он отказался, примет участие занявший на конкурсе в 2019 году третье место Сергей Лазарев.

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