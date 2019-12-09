Путин поздравил Пиотровского с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. В своем послании президент отмечает плодотворную научную, организаторскую, общественную деятельность Пиотровского. «Возглавляя Государственный Эрмитаж, вы вносите значимый личный вклад в развитие знаменитого музея, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, в укрепление международных гуманитарных связей», — написал Путин, выразив свое глубокое признание и пожелав Пиотровскому здоровья и успехов в ответственной работе.

Михаил Пиотровский возглавляет Государственный Эрмитаж с 1992 года. В 2016 году Минкульт объявил о продлении контракта Михаила Пиотровского на посту директора музея до 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Омске открылось первое за Уралом представительство Эрмитажа

— Директору Эрмитажа вручили французский знак отличия

— Директор Эрмитажа объяснил, почему Бейонсе не смогла бы снять клип в музее