Обокравшему Бондарчука и Миронова москвичу дали два года колонии

К двум годам колонии приговорил Лефортовский районный суд москвича, укравшего смартфоны у актера Евгения Миронова и режиссера Федора Бондарчука.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московскую прокуратуру, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего Антона Конарева. Наказание москвич будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Инцидент произошел в августе. В киностудии на улице Подъемная осужденный зашел в гримерную и взял со стеллажа два смартфона.

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