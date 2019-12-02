«Ленком» покажет последний спектакль Марка Захарова

Московский театр «Ленком Марка Захарова» 2 декабря 2019 года покажет премьеру спектакля «Капкан», передает ТАСС.

Спектакль поставлен по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Марка Захарова и документальных источников. После смерти Марка Захарова работу над спектаклем завершала его дочь — актриса Александра Захарова. «Когда я спрашивала Марка Анатольевича: «А как здесь?», он говорил: «Я на сцене разберусь». А вот это как? «Я потом разберусь». Потом летом он дописывал какие-то тексты, которые я нашла в его архивах. Я их вернула», — рассказала Захарова, добавив, что считает этот спектакль спектаклем своего отца, а не своим.

Захарова также играет одну из главных ролей в постановке.

Марк Захаров скончался 28 сентября. Он был художественным руководителем театра «Ленком» более 40 лет.

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