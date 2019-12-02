Ани Лорак разрыдалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак смогла сдержать слез во время своего концерта в столице Украины, передает Nation News.

В Киеве Ани Лорак снималась в новогоднем шоу «Главная елка страны». После выступления в Национальной опере Украины артистка обратилась к своим поклонникам, поздравив их с наступающим Новым годом, и расплакалась.

Также в концерте приняли участие Светлана Лобода, Monatik, Таисия Повалий и София Ротару.

Ани Лорак — обладательница премии «Золотой граммофон». Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008», где заняла второе место.

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