Ани Лорак разрыдалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак смогла сдержать слез во время своего концерта в столице Украины, передает Nation News.
В Киеве Ани Лорак снималась в новогоднем шоу «Главная елка страны». После выступления в Национальной опере Украины артистка обратилась к своим поклонникам, поздравив их с наступающим Новым годом, и расплакалась.
Также в концерте приняли участие Светлана Лобода, Monatik, Таисия Повалий и София Ротару.
Ани Лорак — обладательница премии «Золотой граммофон». Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008», где заняла второе место.
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