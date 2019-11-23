Минкультуры предложило сократить число сеансов одного фильма в кинотеатрах

Министерство культуры России разработало изменения в закон о государственной поддержке российского кино, согласно которому число сеансов одного фильма не может быть больше 35% от общего числа показа всех лент в кинотеатре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что целью проекта является создание благоприятных условий для доступа россиян к максимальному количеству фильмов, как российских, так и иностранных.

Инициаторы проекта считают, что после изменений у людей появится больше выбора.

Как отмечается, в случае, если в кинотеатре лишь один кинозал, расчет 35% сеансов каждого фильма будет вестись от числа сеансов в течение недели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это наша боль»: с чем не справляется Фонд кино

— «Это все ширма»: что творится в российском кино

— Куда уходят деньги? Господдержку кино признали непрозрачной