Семья Заворотнюк отреагировала на сообщения о планах Чернышева развестись

Члены семьи российской актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли появившуюся в СМИ информацию о желании Петра Чернышева развестись с супругой несколько лет назад. Об этом сообщает Югпресса.ru.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на друга семьи, что якобы Заворотнюк ревновала мужа, когда его не было долгое время дома, а Чернышеву это надоело. При этом отмечалось, что тогда брак спасла беременность актрисы.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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