Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире шоу на «России 1»

Украинский эксперт Василь Вакаров и его американский оппонент Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире политического шоу «Кто против?» телеканала «России 1». Видео инцидента опубликовал на своей странице в Twitter журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Василь отправил Грэга в нокаут...», — написал Соловьев.

Стычка между Вакаровым и Вайнером началась во время обсуждения темы влияния других государств на киевские власти.

По словам Вакарова, никто не принес Украине столько вреда, сколько США. После чего Вайнер начал перебивать украинского собеседника, что вывело последнего из себя.

На кадрах видно, как Вакаров плеснул в журналиста водой и с криком: «Что ты меня провоцируешь?», подбежал и толкнул американца. В результате чего Вайнер упал и ударился головой о декорации.

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