Кто может сыграть женскую версию Локи в новом сериале Marvel, рассказали СМИ
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Британская актриса Софи Ди Мартино присоединилась к актерскому составу сериала «Локи» для Disney+, и предположительно сыграет женское воплощение бога хитрости и обмана, передает Deadline.
Издание сообщает, что в предстоящем сериале Marvel режиссера Кейт Херрон, который должен выйти в 2021 году, к своей роли бога зла в Асгарде вернется и актер Том Хиддлстон.
По информации источника издания, Ди Мартино фактически «поделит роль» с Хиддлстоном.
Кроме того, в сериале актриса Натали Портман получит молот Тора, а Тесса Томпсон сыграет Валькирию, которая станет первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества в киновселенной Marvel.
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