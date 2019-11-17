Кто может сыграть женскую версию Локи в новом сериале Marvel, рассказали СМИ

Британская актриса Софи Ди Мартино присоединилась к актерскому составу сериала «Локи» для Disney+, и предположительно сыграет женское воплощение бога хитрости и обмана, передает Deadline.

Издание сообщает, что в предстоящем сериале Marvel режиссера Кейт Херрон, который должен выйти в 2021 году, к своей роли бога зла в Асгарде вернется и актер Том Хиддлстон.

По информации источника издания, Ди Мартино фактически «поделит роль» с Хиддлстоном.

Кроме того, в сериале актриса Натали Портман получит молот Тора, а Тесса Томпсон сыграет Валькирию, которая станет первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества в киновселенной Marvel.

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