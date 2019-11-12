Рэперу Lil Reese прострелили шею

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Рэпер Lil Reese (Таварес Тейлор) был ранен в уличной перестрелке, передает ABC 7 Chicago.

Как рассказали полиции свидетели, 26-летнего Тейлора с простреленной шеей подобрал неизвестный и доставил в больницу. Рэпер находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемые в нападении на музыканта пока не задержаны.

У Lil Reese большой опыт общения с полицией — ранее был признан виновным в грабеже, нападении и хранении запрещенных веществ.

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