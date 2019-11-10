Разин рассказал об улучшении самочувствия Заворотнюк
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскрыл подробности самочувствия актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он написал в своем Instagram.
Разин заявил, что самые страшные прогнозы не сбываются.
Он также отметил, что актрисе становится лучше. Продюсер добавил, что его источник больше не контактирует с Заворотнюк.
Она, вроде бы, идет на поправку», — написал продюсер.
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