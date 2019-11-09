Пита Доэрти оштрафовали на €5 тысяч за покупку наркотиков

Британского рок-музыканта Пита Доэрти, которого задержали в Париже за покупку наркотиков, оштрафовали на сумму €5 тысяч. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на прокуратуру.

По данным прокуратуры, задержанного музыканта отпустили по истечению 48 часов задержания.

Теперь он должен выплатить штраф в €5 тысяч, отметили в прокуратуре. Однако необходимо дождаться еще окончательного вердикта суда.

Доэрти был задержан в ночь на 8 ноября. По сообщениям осведомленных источников, у него нашли 2 грамма кокаина. Сам музыкант на момент ареста был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Музыкант отказывался подчиняться приказам сотрудников полиции, но сопротивления не оказывал.

Пит Доэрти — гитарист и вокалист рок-группы The Libertines.

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