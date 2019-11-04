Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Сивилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Тейлор Свифт с клипом ME! получила награду за лучшее видео. Также она одержала победу в номинации лучшая исполнительница США.
Приз за лучшею песню взяла Билли Айлиш с композицией «Bad Guy», а награду за лучшее живое выступление получила корейская группа BTS.
Лучше рок группой жюри выбрало Green Day, а вокалисту группы Oasis Лайаму Галлахеру вручили приз как «рок-иконе».
Также вручали награды и лучшим представителям из разных стран. Лучшей исполнительницей из России была признана певица Maruv, однако ее на церемонии вручения премии не было.
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