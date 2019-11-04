Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

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Певица Тейлор Свифт во время выступления, 2016 год Певица Тейлор Свифт во время выступления, 2016 год
Певица Тейлор Свифт во время выступления, 2016 год
Reuters

В Сивилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тейлор Свифт с клипом ME! получила награду за лучшее видео. Также она одержала победу в номинации лучшая исполнительница США.

Приз за лучшею песню взяла Билли Айлиш с композицией «Bad Guy», а награду за лучшее живое выступление получила корейская группа BTS.

Лучше рок группой жюри выбрало Green Day, а вокалисту группы Oasis Лайаму Галлахеру вручили приз как «рок-иконе».

Также вручали награды и лучшим представителям из разных стран. Лучшей исполнительницей из России была признана певица Maruv, однако ее на церемонии вручения премии не было.

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