МИД России прояснил ситуацию с Киргизией и Малаховым

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В официальном телеграм-канале МИД России появилось заявление, посвященное ситуации вокруг шоумена Андрея Малахова и МИД Киргизии.

По словам представителей российского МИД, никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова. «В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги среди прочего подняли вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале «Россия». Передача была посвящена ДТП в Москве, в ходе которого погиб россиянин, а за рулём такси находился гражданин Киргизии», — пояснили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста и его личный взгляд на ситуацию. «Рекомендуем Посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ», — заявили в МИД, добавив, что к двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет.

В передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ведущий предположил, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить аварию. Это возмутило власти и жителей Киргизии.

Ранее сообщалось, что Соловьев встал на защиту Малахова.