Лолита расплакалась на репетиции песни на «Новой волне»
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Российская певица Лолита расплакаться во время репетиции своего выступления на конкурсе «Новая волна». Видео ее выступления появилось в Сети.
Артистка не смогла сдержать слез, исполняя песню российской певицы Анжелики Варум «Городок».
Уточняется, что Лолите пришлось два раза прерывать свое выступление из-за случившейся у нее истерики.
Поясняется, что зал поддержал певицу аплодисментами.
В итоге песню допела сама Варум, которая поднялась на сцену, чтобы успокоить коллегу.
Отмечается, что позже Лолита объяснила, что ее слезы были вызваны воспоминаниями об Украине и детстве, проведенном в стране. В настоящее время артистке запрещен въезд на территорию Украины.
Ранее сообщалось, что Лолита откровенно рассказала о половых партнерах.