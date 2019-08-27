Лолита расплакалась на репетиции песни на «Новой волне»

Российская певица Лолита расплакаться во время репетиции своего выступления на конкурсе «Новая волна». Видео ее выступления появилось в Сети.

Артистка не смогла сдержать слез, исполняя песню российской певицы Анжелики Варум «Городок».

Уточняется, что Лолите пришлось два раза прерывать свое выступление из-за случившейся у нее истерики.

Поясняется, что зал поддержал певицу аплодисментами.

В итоге песню допела сама Варум, которая поднялась на сцену, чтобы успокоить коллегу.

Отмечается, что позже Лолита объяснила, что ее слезы были вызваны воспоминаниями об Украине и детстве, проведенном в стране. В настоящее время артистке запрещен въезд на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Лолита откровенно рассказала о половых партнерах.