Лолита посоветовала пожаловавшейся на жизнь россиянке попробовать поработать

Украинская и российская певица Лолита Милявская дала совет россиянке, пожаловавшейся на тяжелую жизнь. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Отмечается, что изначально исполнительница выложила видео, в котором проинформировала о том, что получила премию Nur-Sultan Music Awards благодаря «заслуге слушателя». После этого пользовательница @kondratova5492 пожаловалась на тяжелые жизненные условия «трудового народа».

«Им только бы петь и танцевать... А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает. Эх, и куда же смотрит Бог?» — заявила @kondratova5492.

В ответ певица поинтересовалась, пробовала ли подписчица работать.

«Хоть петь, хоть танцевать? Может попробуете?» — сказала Милявская.

В ответ поклонница заверила, что у нее все нормально, и заверила, что считает награду Лолиты заслуженной.

Ранее певица Лолита Милявская обжаловала решение суда о выплате долга за ЖКХ.