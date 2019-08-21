Назван самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes

Звезда фильма «Форсаж» актер Дуэйн «Скала» Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Как отмечается, Джонсон обогнал Криса Хемсворта ($62,9 млн) и Роберта Дауни-младшего ($66 млн), известных по фильму о супер-героях «Мстители».

В период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 актер заработал $89,4 млн. В июлей прошлого года он сыграл главную роль в фильме «Небоскреб». Кроме того, за каждый эпизод сериала «Футболисты» на HBO Джонсон получает по $700 тыс.

На четвертой строчке списка обосновался Ашкай Кумар ($65 млн), далее последовал Джеки Чан ($58 млн). В десятку самых богатых актеров также вошли Брэдли Купер ($57 млн), Адам Сэндлер ($57 млн), Крис Эванс ($43,5 млн), Пол Радд ($42 млн) и Уилл Смит ($35 млн).

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