Стало известно о судьбе внучки скончавшейся Александры Назаровой
У скончавшейся накануне народной артистки России Александры Назаровой осталась 11-летняя внучка, опекуном которой она была, сообщает ТАСС.
Как рассказал представитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где служила актриса, судьбу Саши будут решать родственники. Кроме 11-летней Саши, других близких родственников у актрисы не было.
Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Пока место и время прощания с ней неизвестны.
Ранее стала известна причина смерти звезды «Моей прекрасной няни». Назарова находилась в больнице с июля. Чтобы спасти актрису, в одной из московских больниц ей была сделана трахеостомия, однако после операции у нее стали отказывать другие органы. Вследствие наступившего ухудшения, с 17 августа Назарова была переведена в другую клинику.