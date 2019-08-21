Стало известно о судьбе внучки скончавшейся Александры Назаровой

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У скончавшейся накануне народной артистки России Александры Назаровой осталась 11-летняя внучка, опекуном которой она была, сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где служила актриса, судьбу Саши будут решать родственники. Кроме 11-летней Саши, других близких родственников у актрисы не было.

Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Пока место и время прощания с ней неизвестны.

Ранее стала известна причина смерти звезды «Моей прекрасной няни». Назарова находилась в больнице с июля. Чтобы спасти актрису, в одной из московских больниц ей была сделана трахеостомия, однако после операции у нее стали отказывать другие органы. Вследствие наступившего ухудшения, с 17 августа Назарова была переведена в другую клинику.