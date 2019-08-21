Little Big выпустит совместный сингл с британской группой Clean Bandit
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Российская музыкальная группа Little Big запишет совместный сингл с британской группой Clean Bandit. Об этом солист Little Big рассказал в своем инстаграме.
Отмечается, что в записи трека примет участие российской исполнительница Tatarka.
По словам музыканта, релиз композиции состоится уже в этом году.
Уточняется, что группа Clean Bandit в 2015 году была удостоена премии «Грэмми» за сингл Rather Be.
Ранее сообщалось, что клип Little Big за сутки набрал больше просмотров, чем Бузова за неделю.