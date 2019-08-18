Продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд на Украину

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Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
YouTube

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить Украину. Об этом он написал в своем Инстаграме.

Продюсер рассказал, что хочет навестить в больнице солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, которая находится в коме.

Разин, сопроводил свой пост в соцсети снимком с Кирсо.

«Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Я должен обязательно приехать проведать Нину», — заявил Разин.

Ранее сообщалось, что Юрий Шатунов отказался от песен «Ласкового мая».