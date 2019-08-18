Продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд на Украину
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить Украину. Об этом он написал в своем Инстаграме.
Продюсер рассказал, что хочет навестить в больнице солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, которая находится в коме.
Разин, сопроводил свой пост в соцсети снимком с Кирсо.
«Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Я должен обязательно приехать проведать Нину», — заявил Разин.
Ранее сообщалось, что Юрий Шатунов отказался от песен «Ласкового мая».