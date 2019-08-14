Названа дата выхода в прокат фильма Данилы Козловского об аварии в Чернобыле

В компании «Нон-Стоп» проинформировали о дате выхода в прокат фильма о добровольцах-ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, режиссером которой стал Данила Козловский. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, съемки ленты с рабочим названием «Когда падали аисты» закончились 12 августа. В ней идет речь об одном из эпизодов, связанных с ликвидацией произошедшего в Чернобыле. Картину снимали на студиях в Москве, Хорватии и в Будапеште, а также на закрытых объектах АЭС в Курчатове.

«Выход в прокат фильма «Когда падали аисты» запланирован на 8 октября 2020 года», — говорится в заявлении.

Уточняется, что главные роли в фильме сыграли Козловский и Оксана Акиньшина.

Ранее Козловский, который снимает фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, оценил британский сериал «Чернобыль».