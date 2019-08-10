Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева

Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева «Малфа». Об этом артистка рассказала на своей странице в инстаграм.

По словам Закировой, продюсерский центр отменил назначенный на август концертный тур певицы.

«Со слов организатора воронежского концерта, «Малфа» заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла... Попахивает 90-ми?» — пояснила Наргиз.

Также она отметила, что знакомые ни раз предупреждали ее о таком исходе.

Артистка призналась, что со стороны руководства центра началась травля в ее адрес.

Ранее сообщалось, что промоутер назвал возможную причину ссоры Наргиз и Фадеева.