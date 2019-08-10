«Однажды … в Голливуде» установил рекорд в первый день проката

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В Sony Pictures Releasing Russia проинформировали о том, что девятый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды … в Голливуде» показал рекордный начальный результат в сравнении с другими его фильмами, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о сумме, которую лента собрала в России и на территории стран СНГ.

«Фильм заработал за четверг более 125 миллионов рублей», — говорится в заявлении.

Ранее Тарантино, прибывший в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм «Однажды в... Голливуде», рассказал, что неоднократно смотрел ленту в кинотеатрах инкогнито.