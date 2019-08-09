Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами

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Американский актер Ричард Гир доставил продукты питания на испанскую спасательную лодку Open Arms, дрейфующую в Центральном Средиземноморье последнюю неделю.

Как сообщает издание Eldiario, на борту судна находится 121 человек и оно не может пришвартоваться, поскольку ни одна страна не готова принять его.

Ричард Гир в данное время находится в Испании в отпуске и лично захотел помочь мигрантам. На яхте, которая отвезла его к судну, можно заметить слова «Вы не одни».

Ранее стало известно, что Ричард Гир уходит с телевидения.