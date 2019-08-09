Минкульт предложил запретить приносить еду в кинозал

Министерство культуры России предложило запретить приносить с собой еду в кинотеатры в рамках проекта поправок в законе «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению, посетителем нельзя будет проносить в зал свои продукты, алкогольные и прохладительные напитки. Разрешено будет брать с собой только то, что было приобретено на территории кинотеатра.

Также нельзя будет принести в кинозал оружие и боеприпасы, колющие, режущие предметы, наркотики и стимуляторы.

Кроме того, нельзя будет записать фильм или его фрагмент вне зависимости от цели записи.

В случае нарушения правил администрация кинотеатра может не допустить зрителя к просмотру или вывести его из зала.

Ранее сообщалось, что Минкульт объяснил российскую цензуру фильма об Элтоне Джоне