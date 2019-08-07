Телеведущий Борис Корчевников попал в аварию вместе с друзьями. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным издания, авария произошла из-за того, что водитель наехал на косулю.

Никто из находящихся в машине не получил серьезных травм.

Ранее Борис Корчевников рассказал, что перенес трепанацию черепа.