Бари Алибасов не хочет подавать в суд на производителей «Крота»

Продюсер Бари Алибасов принял решение не подавать иск в отношении производителей средства для прочистки труб «Крот». Об этом передает ТАСС.

По словам продюсера, подача иска является хлопотным занятием.

«Это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — пояснил Алибасов.

До этого пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщал, что супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина была намерена обратиться в суд с иском к «Кроту».

Она хотела, чтобы производитель средства изменил его упаковку из-за схожести той с емкостью для питьевого йогурта.