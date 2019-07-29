Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса

Голливудский актер Орландо Блум рассказал о своем возможном участи в ремейке «Властелина колец» на Amazon. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам актера, ему нравится роль эльфа Леголаса, но он для нее стар.

«Я не знаю, каким образом мог бы вписаться в этот мир в моем возрасте... У них, скорее всего, есть 19-летний парень, которому достанется эта роль», — рассказал Блум.

До этого стало известно, что Amazon снимет сериал по мотивам известного романа Джона Рональда Толкиена. Тогда поклонники актера стали надеяться на его возможное участие в съемках ремейка.

Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме «Хоббит: Битва пяти воинств».

Ранее сообщалось, что Орландо Блум сыграет в новом сериале «Карнивал Роу» вместе с Карой Делевинь.