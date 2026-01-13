Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В новокузнецком роддоме женщина забеременела после пятого ЭКО, но потеряла ребенка

РИА Новости: в новокузнецком роддоме ребенка потеряла женщина после пятого ЭКО
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В новокузнецком роддоме одна из женщин потеряла ребенка, которым забеременела после ЭКО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал собеседник, у женщины было четыре попытки ЭКО. Пятая увенчалась успехом, однако ребенок не выжил. По какой причине это произошло и другие подробности инцидента не уточняются.

О том, что в новокузнецком роддоме матери потеряли девять детей с начала января текущего года, стало известно утром. У них обнаружили пневмонию, дыхательную недостаточность и другие недуги.

При этом нарушения профильные ведомства выявляли еще в 2024 году. Сейчас учреждение не работает. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-каналов, одна из санитарок болела ОРВИ, но работала все новогодние праздники. Как рассказали пациентки, врачам якобы безразлично, как себя чувствуют матери и их дети.

Ранее в новокузнецком роддоме пациентка с ковидом лежала в палате со здоровыми матерями и детьми.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613045_rnd_2",
    "video_id": "record::27fe9ad9-0e18-4530-88c0-4736e08f5c72"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+