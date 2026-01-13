В новокузнецком роддоме женщина забеременела после пятого ЭКО, но потеряла ребенка

В новокузнецком роддоме одна из женщин потеряла ребенка, которым забеременела после ЭКО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал собеседник, у женщины было четыре попытки ЭКО. Пятая увенчалась успехом, однако ребенок не выжил. По какой причине это произошло и другие подробности инцидента не уточняются.

О том, что в новокузнецком роддоме матери потеряли девять детей с начала января текущего года, стало известно утром. У них обнаружили пневмонию, дыхательную недостаточность и другие недуги.

При этом нарушения профильные ведомства выявляли еще в 2024 году. Сейчас учреждение не работает. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-каналов, одна из санитарок болела ОРВИ, но работала все новогодние праздники. Как рассказали пациентки, врачам якобы безразлично, как себя чувствуют матери и их дети.

Ранее в новокузнецком роддоме пациентка с ковидом лежала в палате со здоровыми матерями и детьми.