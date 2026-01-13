Главный неонатолог Минздрава РФ вылетел в Новокузнецк

Главный неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов вылетел в Новокузнецк. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу учреждения.

«Вылетел», — сказали там.

Также проректор по международной деятельности и информационно-аналитическому обеспечению СПбГПМУ Валентин Сидорин, сообщил журналистам, что университет вошел в группу специалистов, которых Минздрав Российской Федерации направил в регион для проверки службы родовспоможения.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее глава Кемеровской области прокомментировал происшествие в новокузнецком роддоме.